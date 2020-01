Strasburgo: si dà fuoco di fronte all’Europarlamento (Di martedì 14 gennaio 2020) Arriva in questi momenti la notizia di uomo che, di fronte alla sede dell’Europarlamento di Strasburgo, si è dato fuoco. La notizia, riportata dalle fonti locali, informa del gesto dell’uomo che secondo quanto emerso si sarebbe dato fuoco – cospargendosi di benzina – proprio all’ingresso dell’edificio dell’istituzione parlamentare europea. Sempre stando a quanto filtrato da Strasburgo, l’uomo sarebbe stato immediatamente soccorso: si tratterebbe di un uomo di origini albanesi il cui gesto, per ora, non trova alcuna motivazione. Ricoverato in ospedale, l’uomo avrebbe riportato gravi ustioni al volto e alle mani. Uomo si dà fuoco davanti all’Europarlamento Sono poche, labili e frammentarie le notizie che riescono a filtrare da Strasburgo. Secondo quanto riportato dai media locali, l’uomo – cui si conosce solamente la nazionalità – si sarebbe dato fuoco nel corso di una ... Leggi la notizia su thesocialpost

