Sei formaggi da mangiare anche se sei a dieta (Di martedì 14 gennaio 2020) Graukäse (o formaggio Grigio)QuarkCaprinoRobiolaFetaRicottaSono buoni, gustosi, irresistibili e tra i 500 formaggi che si producono in Italia (siamo i terzi produttori al mondo dopo Francia e Germania) c’è l’imbarazzo della scelta: come si fa a dire no? Difficile, ma meglio non abusarne. «I formaggi apportano proteine di alto valore biologico, sono una fonte preziosa di calcio e fosforo, vitamina A e B2, ma contemporaneamente sono particolarmente ricchi di grassi saturi», spiega Valentina Schirò, biologa nutrizionista specializzata in Scienza dell’Alimentazione e dottore di ricerca in Oncopatologia molecolare e cellulare.«Per questo motivo, come tutti gli alimenti, vanno mangiati con moderazione: dovremmo limitarci a una/due porzioni a settimana di circa 40/60 grammi di formaggi stagionati, che sono anche i più indicati per gli intolleranti dato che contengono tracce minime ... Leggi la notizia su vanityfair

