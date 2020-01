Scontro tra tre treni della metropolitana, in 7 in ospedale (Di martedì 14 gennaio 2020) Panico, la fuga dei passeggeri a piedi dai treni, la macchina dei soccorsi che si attrezza veloce, l'inchiesta e le inevitabili polemiche. E' un bilancio per fortuna non drammatico quello dell'incidente ferroviario sulla linea 1 della metropolitana di Napoli. Uno Scontro fra treni, uno con passeggeri e l'altro vuoto, e un terzo convoglio che resta coinvolto. L'impatto e' avvenuto intorno alle 7 tra le stazioni nei quartieri di Chiaiano e Piscinola, all'altezza della strettoia dopo la fermata di Piscinola. Alle 13 sono 9 in tutto i feriti, i tre macchinisti e 6 passeggeri; 7 le persone portate in ospedale con politraumi mentre le altre due sono state medicate sul posto. Un macchinista, G.C., arriva in codice rosso al Cardarelli, dove e' ricoverato in osservazione per un trauma da schiacciamento chiuso al torace. I rilievi dei carabinieri, coordinati dal pm Michele Caroppoli e dal ... Leggi la notizia su ilfogliettone

