Sara, morta in un incidente. Il dolore del fidanzato Nicola (Di martedì 14 gennaio 2020) Sara Michieli è morta in seguito ad un incidente avvenuto domenica nella frazione di Caltana di Santa Maria di Sala, il fidanzato Nicola è stato il primo a soccorrere la ragazza ma per lei non c’è stato nulla da fare. Il fidanzato racconta il suo dolore, è stato proprio lui a soccorrerla per primo: “Era raggomitolata sotto il volante, l’ho tirata fuori e le ho tenuto la mano”. I due ragazzi stavano viaggiando sulle loro auto nella frazione di Caltana di Santa Maria di Sala, la ragazza di Mestre è morta sotto gli occhi del fidanzato che la precedeva a bordo della sua auto. Nicola, non appena aveva sentito il rumore dell’impatto, è tornato indietro ed ha provato a soccorrerla ma per la 25enne non c’è stato nulla da fare: “Ho fatto inversione di marcia e mi sono precipitato. Non ... Leggi la notizia su bigodino

