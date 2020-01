Sanremo 2020, una conduttrice albanese a fianco di Amadeus: ecco chi è (Di martedì 14 gennaio 2020) Sanremo 2020 è ormai alle porte e finalmente sono state rivelate le dieci donne che affiancheranno Amadeus nelle cinque serate del Settantesimo Festival della Canzone Italiana. Tra loro ci sarà anche Alketa Vejsiu. Alketa, nome nuovo, mai uscito nelle scorse settimane. è una conduttrice classe 1984 e originaria di Tirana. La presentatrice albanese esordisce in radio come speaker radiofonica nel 1992 fino a diventare, in età adulta, una vera e propria icona per tutti gli speaker albanesi. La svolta in televisione, però, arriva all’età di 17 anni. Scoperta dalla cineasta Vera Grabocka, Alketa viene ingaggiata come presentatrice dello spettacolo 12 Dreams of a Summer Night, un format dedicato alla danza. Da questo punto la carriera di Alketa è in ascesa. Nel 2007 è testimonial della più grande compagnia telefonica albanese insieme a Kledi Kadiu, con il quale esegue un ... Leggi la notizia su trendit

