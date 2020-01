Salvini, il Senato non voterà se è colpevole ma se deve sottrarsi al processo. E questo è un nodo fondamentale (Di martedì 14 gennaio 2020) Il voto in Emilia Romagna è importante ma non è il giudizio di Dio. Del resto, quando abbiamo fatto il tifo per la formazione del governo Conte bis giallorosso e contro le elezioni anticipate, sapevamo di non avere la maggioranza degli elettori favorevoli ai principi democratici europei e dei diritti umani e dell’ambiente. Sapevamo di aver bisogno di tempo per traghettarci a anni migliori o perlomeno per far passare la nottata. L’Emilia non cambia, anzi potrebbe avvalorare quel ragionamento. Il giudizio di Dio invece è l’autorizzazione a procedere contro Salvini per sequestro di persona dei migranti salvati dalle navi. Mi fa impressione che si abbia paura o noia di discuterne, perché si teme di regalargli voti o che passi l’idea di una “scorciatoia giudiziaria” alla necessaria lotta politica. Ho anche letto commenti in rete di persone di sinistra che ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

