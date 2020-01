Salvini e Lega utilizzano ancora un enorme network che fa disinformazione nazionalista: nuove accuse (Di martedì 14 gennaio 2020) Arrivano pesanti accuse oggi 14 gennaio nei confronti di Salvini e più in generale verso la Lega. Partendo dal presupposto che la nostra è la classica “analisi in corso”, non avendo ancora tutti gli strumenti informativi del caso per sparare sentenze, riteniamo comunque doveroso esaminare quanto è stato riportato nelle ultime ore da una fonte autorevole come Wired. Tutto nasce da una storia partita due anni fa con lo studio da parte di Buzzfeed e che torna attuale in questo scorcio iniziale di 2020. Salvini, la Lega ed il network che alimenta disinformazione Lo stesso Salvini, infatti, pochi giorni fa sui suoi canali social ha pubblicato un post che fa riferimento ad un sito molto discusso. Il portale in questione, infatti, secondo una ricerca pubblicata a novembre del 2017 da Buzzfeed appartiene ad un network che alimenta grossa disinformazione di stampo nazionalista. Tra ... Leggi la notizia su bufale

matteosalvinimi : #Salvini: Financial Times ha scritto ieri: “Se Salvini è la Lega vincono in Emilia-Romagna, poi vincono nel Paese”.… - matteosalvinimi : #Salvini su Emilia-Romagna: Trovo gente che piange, soprattuto anziani, che mi fanno vedere tessera del PC e del PS… - matteosalvinimi : Il Financial Times scrive che “Se Salvini e la Lega vincono in Emilia-Romagna, poi vincono nel Paese”. Per Conte i… -