"Rimarrai nei nostri cuori". Lutto atroce per la iena Matteo Viviani (Di martedì 14 gennaio 2020) Brutto Lutto per Matteo Viviani, volto storico del programma "Le Iene", ha detto addio al padre morto nelle scorse ore. L'annuncio della scomparsa è arrivato, come spesso succede in questi casi, attraverso i social network. La prima a dare l'ultimo saluto al suocero è stata la moglie della iena l'ex letterina di "Passaparola", Ludmilla Radchenko, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato un affettuoso messaggio. Matteo Viviani è rientrato di recente da un viaggio in Russia terra natale della sua compagna. Qui ha trascorso le festività natalizie per poi fare rientro in Italia solo nelle scorse ore. Difficile sapere se sia stata proprio la salute precaria dell'uomo ad anticipare i piani di rientro della coppia dalle vacanze. Quello che è chiaro è che la notizia della morte dell'uomo, che viveva ad Arezzo, è stata data in tempo reale dalla showgirl, che oggi è un'affermata artista.

