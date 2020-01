Renzi | le sardine attaccano il mio governo persino sui diritti civili

Iv : Renzi - ‘lascio polemiche a Sardine - noi fatto unioni civili’ : Roma, 14 gen. (Adnkronos) – “Lascio a questa sardina polemiche e pregiudizi, io mi tengo le conquiste fatte a cominciare dalla sacrosanta legge sulle unioni civili”. Così Matteo Renzi a L’Aria che Tira su La7 a proposito delle critiche di un esponente della Sardine nei suoi confronti. L'articolo Iv: Renzi, ‘lascio polemiche a Sardine, noi fatto unioni civili’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Sardine a Roma - Zingaretti : ‘Belle proposte - cambiamo l’Italia’. Raggi : ‘Grazie per la festa di popolo’. Renzi : ‘Le piazze non sono di Salvini’ : Le proposte delle Sardine dal palco di piazza San Giovanni a Roma hanno provocato le reazioni dei politici. O almeno di alcuni di loro. Il primo è stato il segretario Pd Nicola Zingaretti: “Grazie per aver reso Roma così bella”, ha scritto su Twitter, “per la passione, per chiedere una politica sana. Belle le proposte che avete lanciato, faremo di tutto per metterle in atto ed essere all’altezza del vostro impegno. cambiamola ...

Sondaggi - un elettore su quattro voterebbe le Sardine. La Lega è sotto il 30% : persi 6 punti in 5 mesi. Boom Fdi - i Renziani sotto il 4% : Per la prima volta dalle elezioni europee la Lega scende sotto i trenta punti percentuali mentre un elettore su quattro si dice disposto a votare un partito costituito dal movimento delle Sardine. Alle cui manifestazioni è andato il 4% degli intervistati dall’ultimo Sondaggio di Demos per Repubblica. Secondo l’istituto di Ilvo Diamanti il 27% degli elettori interpellati sarebbe disponibile a votare le Sardine, mentre il 38% è ...

Sardine - Mattia Santori rottama Renzi : “Mi piaceva - poi l’ho visto in piazza” : L'ideatore del movimento delle Sardine, Mattia Santori, rottama di fatto Matteo Renzi: "A me Renzi piaceva. Poi, però, sono andato a vederlo alla festa dell'Unità dal vivo e lì mi è cascato, davanti al senza filtro". A colpire Santori è stata la "mancanza di empatia, il distacco tra realtà e persona che stava sul palco".Continua a leggere

Sardine - il leader Santori a L’Assedio : “Renzi mi piaceva - finché sono andato a vederlo da vivo. C’era distacco tra realtà e persona sul palco” : Mattia Santori, leader del movimento delle Sardine, ospite a L’Assedio di Daria Bignardi – in onda tutti i mercoledì in prima serata sul Nove – ha confessato il motivo per cui ha smesso di seguire Matteo Renzi. “La piazza non ha filtro. A me Renzi piaceva. Ero uno di quelli affascinati dalla novità. Dopo anni che mi piaceva, sono andato a vederlo alla Festa dell’Unità dal vivo, aveva questo dibattito per il ...

Sondaggi : M5s scende sotto il 16% - partito di Renzi al 3 - 6 dopo l’inchiesta su Open. Sardine valgono il 7 - 5% : voti dal Pd e dall’astensione : Il Movimento 5 stelle scende sotto il 16%, mentre nell’area di governo non perde il partito democratico che mantiene un 20,7% dei consensi. Sono le stime del Sondaggio realizzato da Ixè per Cartabianca. Le intenzioni di voto confermano per la quarta settimana consecutiva la battuta d’arresto della Lega, che flette di qualche decimale anche in questa rilevazione, ma conserva un 31,2%. Il calo viene compensata dal consolidamento di ...

Renzi : "Leopolda non è reato. Sardine? Servono anche i salmoni" : Matteo Renzi, nel tritarne mediatico per l’inchiesta sulla fondazione Open che finanziava la Leopolda, stamattina da Pistoia, dove si è tenuta una convention di Italia Viva, è tornato sull’argomento. Ma ha parlato anche di Sardine, ieri 40mila in piazza a Firenze secondo gli organizzatori, Conte bis ed elezioni regionali. Renzi su fondazione Open: 'La mia villa? Finirò di pagare il mutuo con i soldi ...

Conte : "Le Sardine? Un movimento stimolante.<br> Mi fido di Renzi e Di Maio" : Il Premier Giuseppe Conte oggi pomeriggio è stato ospite dell'agenzia di stampa Adnkronos per una lunga intervista live. Tra i tantissimi argomenti toccati, c'è anche quello del movimento delle Sardine, di cui aveva parlato anche in altre interviste negli ultimi giorni. Oggi il Presidente del Consiglio dei Ministri ci ha prima scherzato un po' su, dicendo "le mangio perché sono un pesce azzurro", poi, più seriamente, ha detto:"È un ...