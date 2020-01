Oscar 2020, Kathy Bates consola Adam Sandler: "Ti hanno derubato!" (Di martedì 14 gennaio 2020) Adam Sandler non ha ricevuto la nomination agli Oscar 2020 come miglior attore protagonista, ma l'amica Kathy Bates lo consola via Twitter. Adam Sandler non ha ricevuto l'ambita nomination agli Oscar 2020, ma l'amica Kathy Bates lo consola affermando che è stato derubato. In molti sognavano una nomination agli Oscar per la bella performance in Diamanti grezzi, ma l'attore non è entrato nella rosa dei candidati a miglior attore protagonista. Forte dell'acclamata performance, Adam Sandler aveva scherzosamente minacciato che, se non avesse vinto l'Oscar, avrebbe girato un film bruttissimo apposta. Vedremo se l'attore manterrà la promessa. Per il momento Adam Sandler ha reagito sportivamente alla mancata nomination scrivendo su Twitter: "Cattiva notizia: Sandman non è amato dall'Academy Buona notizia: Sandman può smettere ... Leggi la notizia su movieplayer

SkyTG24 : #OscarNoms 2020: la lista completa dei film e degli attori. 11 nomination a Joker ?? - adceu_kinda_fan : RT @Lokiandroll: traduzione italiana del discorso di accettazione dell'oscar da parte di bong joon-ho (9 febbraio 2020, colorized) https://… - Agenzia_Dire : Ecco perché vedere '#Parasite', il film nominato agli #Oscar2020 in 6 categorie. #OscarNoms -