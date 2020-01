Omicidio-suicidio Avigliana: uccide moglie con badile, poi si suicida (Di martedì 14 gennaio 2020) Tragedia nel torinese: un uomo e una donna sono stati trovati senza vita nella loro casa. L’ipotesi che si sta seguendo al momento è quella di Omicidio-suicidio: i due coniugi vivevano ad Avigliana, un comune all’imbocco della Val di Susa. Le due vittime sono Stefania Viziale, 48 anni, e Gianvittorio Manassero, 53 anni. Secondo le primissime ricostruzioni, inoltre, l’uomo avrebbe colpito la moglie con un badile per poi sferrarle addosso una freccia con la balestra. Sono in corso le indagini per verificare le dinamiche di quanto accaduto. Omicidio-suicidio Avigliana I vigili del fuoco hanno rinvenuto i corpi di due coniugi senza vita nella loro casa in via Pietro Piana 7, nel torinese. Non sono chiare le dinamiche del decesso della coppia, ma la ipotesi più plausibile per la tragedia avvenuta a Avigliana è quella di Omicidio-suicidio. Gianvittorio Manassero, il marito ... Leggi la notizia su notizie

