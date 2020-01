Nessun rinvio sul caso Gregoretti. Il voto sulla relazione Gasparri in Giunta delle immunità resta fissato al 20 gennaio (Di martedì 14 gennaio 2020) Il voto sulla relazione con cui Maurizio Gasparri ha proposto alla Giunta delle immunità del Senato, che presiede, di respingere la richiesta di autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per il caso Gregoretti resta fissato al 20 gennaio. “Nessuno ha proposto di modificare il calendario” ha detto lo stesso Gasparri al termine dell’ufficio di presidenza. Il calendario, ha ricordato il presidente dell’organismo di Palazzo Madama, “del resto era stato deciso all’unanimità”. “Ho fatto verifiche a tutti i livelli e non ho riscontrato una cogenza sulla Giunta” della decisione della capigruppo di bloccare i lavori del Senato in vista del voto per le Regionali, ha aggiunto Gasparri. La decisione della conferenza dei capigruppo, ha ribadito Gasparri, “non costringe la Giunta, organo paragiurisdizionale, a sospendere i propri ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

lapalisse6 : @Kelsen70 @Misurelli77 @Anna26648966 @iltrumpo ancora nessun rinvio a giudizio e se fosse rinviato sarebbe per pecu… - enrico_farda : Sono 10 anni che io aspetto vero taglio #irpef. Le tasse pagate dai soliti noti soffocano economia. Nessun rinvio a… - zeitblomserenus : @WaldoVanVerhoek @paolagri2 @LucaBizzarri Espulsi prima della sentenza, al momento del rinvio a giudizio. Nessun al… -