Messico, in ospedale con un’erezione di tre giorni: aveva assunto stimolanti sessuali per tori (Di martedì 14 gennaio 2020) L’uomo è stato ricoverato in ospedale nella città di di Reynosa, al confine tra Stati Uniti e Messico di Reynosa. Ha raccontato di aver preso le pillole mentre progettava di “fare sesso con una donna di 30 anni”. I medici costretti ad operarlo. Un uomo è stato ricoverato in un ospedale in Messico lamentando “un’erezione di tre giorni” dopo aver assunto uno stimolante sessuale “usato per allevare tori”. Come si legge sul Daily Mail, il paziente, che non è stato nominato, ha ricevuto un intervento chirurgico urgente presso lo Specialist Hospital 270, nella città di Reynosa, al confine tra Stati Uniti e Messico, dopo che al pronto soccorso hanno confermato le condizioni persistenti. Ha spiegato di aver assunto la sostanza mentre “progettava di fare sesso con una donna di 30 anni”, riferisce il quotidiano peruviano La Republica. “È stato ricoverato allo ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

