Lucca, badante straniera picchia 89enne poi si scaglia contro agenti (Di martedì 14 gennaio 2020) Federico Garau A scatenare la violenta reazione della 57enne bulgara sarebbe stata una discussione sorta per futili motivi. È stata la vicina di casa a dare l'allarme dopo aver udito le richieste d'aiuto della vittima Ha aggredito l'anziana signora della quale avrebbe dovuto prendersi cura, poi si è scagliata con la medesima violenza contro i rappresentanti delle forze dell'ordine intervenuti in seguito a una segnalazione. Per tali ragioni una badante straniera è finita in manette a San Donato, frazione di Lucca. I fatti, secondo quanto riferito dai quotidiani che hanno riportato la notizia, si sono verificati durante il pomeriggio di lunedì 13 gennaio. Gli agenti della stazione locale sono accorsi subito dopo aver ricevuto una richiesta di intervento inoltrata da una vicina di casa, allarmata dalle grida provenienti dall'abitazione dove vive la vittima, una donna di 89 ... Leggi la notizia su ilgiornale

samueleippia : Badante in prova aggredisce l'anziana da accudire e i poliziotti, arrestata - La Nazione - LIDAMUGNAI : RT @qn_lanazione: Badante in prova aggredisce l'anziana da accudire e i poliziotti, arrestata #Lucca - qn_lanazione : Badante in prova aggredisce l'anziana da accudire e i poliziotti, arrestata #Lucca -