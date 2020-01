La scossa di Zingaretti è una notizia buona, ma non sufficiente (Di martedì 14 gennaio 2020) Ho letto con interesse l’annuncio di Nicola Zingaretti. L’assetto politico italiano, sul fronte della sinistra e delle forze democratiche ed ecologiste, è certamente inadeguato. La sinistra politica vive una condizione di grande difficoltà, segnata da una frammentazione insopportabile, stenta a conquistare livelli di consenso che le consentano di incidere in modo significativo.Sul fronte ecologista la situazione non è migliore. Nonostante la cosiddetta “onda verde” che anche in Italia si è manifestata con le grandi e radicali mobilitazioni dei Fridays for Future, le percentuali di consenso restano sostanzialmente irrilevanti e, anche da quelle parti, si annunciano nuove sigle invece di processi di aggregazione.Per le forze dell’area “centrista” le cose non vanno molto meglio. Ma anche il Pd, che pure mantiene un ... Leggi la notizia su huffingtonpost

