Juventus, quando torna Giorgio Chiellini? Data del rientro e tempi di recupero (Di martedì 14 gennaio 2020) quando tornerà in campo Giorgio Chiellini? Come procede il recupero del difensore della Juventus dal grave infortunio al ginocchio rimediato a fine agosto? Con Demiral ko per 4-6 mesi, coperta corta per Sarri in difesa con a disposizione solo Bonucci, de Ligt e Rugani (tolto dal mercato). Ecco allora che il rientro del capitano è attesissimo, soprattutto nella fase più calda della stagione. Per rivedere Chiellini con la maglia della Juve sul terreno di gioco bisognerà aspettare almeno i primi di marzo, con le sue condizioni che saranno valutate di settimana in settimana. Leggi la notizia su fanpage

