Inter-Cagliari di Coppa Italia in TV e in streaming (Di martedì 14 gennaio 2020) Per l'Inter è l'esordio in Coppa Italia, chi vince passa ai quarti: le probabili formazioni e i link per vederla in chiaro dalle 20.45 Leggi la notizia su ilpost

Inter : ?? | STATISTICHE Domani ricomincia il nostro cammino in Coppa Italia Tre gol in tre sfide ai rossoblù per #Lautaro… - Sport_Mediaset : #Inter, #Politano non #convocato: va alla #Roma nello scambio con #Spinazzola. L'esterno salta il match di… - Inter : ?? | BUONANOTTE Grazie ai 7?0?.0?4?2? presenti a San Siro e a tutti gli #InterFans in Italia e nel mondo... ... da… -