In Emilia-Romagna gratis per tutte le donne il test sul dna del feto (Di martedì 14 gennaio 2020) Dopo un periodo di prova nella sola Bologna il NIPT, test prenatale di screening non invasivo, sarà disponibile in tutta la regione gratuitamente. il test è utile per ridurre il ricorso a villocentesi e amniocentesi, che com’è risaputo sono più invasive e possono causare, seppure in bassa percentuale, aborti. Leggi la notizia su fanpage

matteosalvinimi : ??Cresciamo sempre di più, alla faccia di chi ci vuole male e passa la giornata a rosicare!??Dai che il 26 gennaio in… - matteosalvinimi : Sognare un'Emilia-Romagna aperta a TUTTI si può! BASTA PD, cambiare si può e si deve! Conto su di voi! Passaparola!… - matteosalvinimi : Il Financial Times scrive che “Se Salvini e la Lega vincono in Emilia-Romagna, poi vincono nel Paese”. Per Conte i… -