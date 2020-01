Il “diamante” che minaccia il Dax (Di martedì 14 gennaio 2020) “Un diamante è per sempre” non è frase che si adatta facilmente a diversi contesti, ma non a quello finanziario. In gergo tecnico, infatti, il “diamante” è la forma grafica vagamente riconoscibile quando si riporta l’andamento di un listino che rischia di essere soggetto a un repentino ridimensionamento. “La figura del Diamante rientra fra i pattern di inversione dell’analisi tecnica classica, di conseguenza possiamo trovarlo alla fine di un trend rialzista (Diamond top) o al termine di un trend ribassista (Diamond bottom)”, spiega il sito del noto trader Bruno Moltrasio. “L’esperienza, e la lunga osservazione dei grafici, ci insegnano però che tale configurazione si può formare anche in movimenti correttivi pertanto può essere considerata a pieno titolo anche come figura di continuazione. Questo pattern è abbastanza raro e si presenta ... Leggi la notizia su it.insideover

