I conventi del Partito democratico, da Pontignano a Contigliano (Di martedì 14 gennaio 2020) Il Pd torna in convento. A Contigliano, nel reatino, terra francescana cara a Nicola Zingaretti che a Rieti, nel giugno del 2014, da presidente della Regione Lazio, inaugurò la riapertura del Cammino di Francesco, tratto della via Francigena che da Assisi conduce a Roma attraversando Monterotondo con una Lectio Magistralis del filosofo Massimo Cacciari dedicata al poverello di Assisi tenuta al Teatro Flavio Vespasiano dinanzi ad una platea di 750 persone. Andar per conventi è un'antica 'usanza' del Partito democratico e dei suoi leader, quando sono al governo o quando capeggiano l'opposizione, per confrontare le idee e stilare linee programmatiche. Cominciò Massimo D'Alema nel 1995 quando convocò nell'Abbazia di Pontignano, colline senesi, il primo think-thank dell'allora Pds. Conclave di ministri ma in un resort d'impronta medioevale. Seguì poi Romano Prodi nel ... Leggi la notizia su agi

