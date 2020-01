Giuseppe Montello, biathlon: “Difficile il rientro per i Mondiali, sento ancora dolore alla spalla” (Di martedì 14 gennaio 2020) Giuseppe Montello era uno degli atleti più attesi al riscatto al via di questa edizione di Coppa del Mondo di biathlon in casa Italia, anche dopo gli ottimi risultati ottenuti nelle competizioni su ski-roll durante l’estate, ma purtroppo l’infortunio occorso alla spalla nella prima tappa di Östersund rischia di compromettere la stagione del friulano dell’Esercito. La partecipazione ai Mondiali di casa è in forte dubbio per il dolore che accusa e che gli impedisce di riprendere gli allenamenti a pieno regime. Innanzitutto ripartiamo da quel maledetto 2 dicembre, data in cui ti sei infortunato alla spalla. Puoi ricostruire l’accaduto? “Dopo l’individuale con Lisa Vittozzi abbiamo deciso di fare una seduta defaticante, in una discesa con un sottopassaggio sono passato su una lastra di ghiaccio con dei sassi, sono caduto sul ghiaccio puro e scivolando in ... Leggi la notizia su oasport

