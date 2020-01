Giorgio Moroder ha inventato il sound dei motori di domani – AUDIO (Di martedì 14 gennaio 2020) Metti in moto e… ba ba bam. Parte la musica che Giorgio Moroder, la leggenda della disco music, ha creato apposta. Si chiama “Preludio”, il brano composto dall’artista di Ortisei (Bolzano), e i primi sei secondi certificheranno l’avvio dei propulsori alternativi (ibridi, a idrogeno, a gas naturale, forse anche i diesel di nuova generazione) messi a punto da FPT Industrial, il brand dei motori del gruppo CNH Industrial controllato da Exor. “Preludio” in realtà dura oltre tre minuti, e gli acquirenti dei mezzi alimentati con i nuovi motori di FPT, lo riceveranno in dono insieme a una compilation targata Moroder. Il pezzo forte della collaborazione tra l’autore di “Love to Love You Baby” e di “Call Me”, successi globali interpretati da Donna Summer e Deborah Harry (in arte Blondie), e altre decine di hit. Moroder viene considerato di fatto l’inventore della ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

