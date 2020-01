GF Vip 4, Sergio Volpini sul ritorno nel reality: “L’idea mi intimoriva” (Di martedì 14 gennaio 2020) Grande Fratello Vip 4: l’ex gieffino Sergio Volpini sul suo ritorno nella Casa: “L’idea mi intimoriva” Sergio Volpini è uno dei 4 “highlander” della Casa del Grande Fratello Vip 4 condotto da Alfonso Signorini. L’indimenticato “Ottusangolo” è tornato nel reality show di Canale 5 nuovamente come concorrente per celebrare i 20 anni del programma. Sulla sua partecipazione al GF Vip 4, però, qualche giorno prima di iniziare questa nuova avventura aveva dichiarato a Nuovo TV che… “Ci penserei due volte prima di accettare l’eventuale proposta di partecipare ancora nello show. L’idea mi intimorisce…” Come sappiamo, però, qualcosa gli avrà fatto cambiare idea, visto che è entrato nella casa del GF Vip 2020 come “eroe” insieme a Salvo (squalificato per le frasi choc, ndr), Pasquale e ... Leggi la notizia su lanostratv

Striscia : Salvo è stato eliminato dal #gfvip. Secondo voi vanno eliminati anche Pasquale, Patrick e Sergio? Correte sul nostr… - TweetNotizie : Striscia la Notizia vs Gf Vip, squalifica immediata anche per Patrick, Pasquale e Sergio? - leggoit : Striscia la Notizia vs Gf Vip, squalifica immediata anche per Patrick, Pasquale e Sergio? -