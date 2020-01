Elisabetta Gregoraci, la maglia trasparente fa vedere tutto: fan in delirio (Di martedì 14 gennaio 2020) L’ultimo post di Elisabetta Gregoraci ha mandato i fan in delirio: la conduttrice si mostra in foto con una maglietta trasparente che fa vedere tutto. Concluso il periodo natalizio, Elisabetta Gregoraci è tornata alla sua consueta attività sui social e lavorativa. La conduttrice calabrese ha sfruttato al meglio le festività per ricaricare le pile, dopo … L'articolo Elisabetta Gregoraci, la maglia trasparente fa vedere tutto: fan in delirio è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

SerieTvserie : Sanremo 2020, Elisabetta Gregoraci sarà al DopoFestival (Anteprima Blogo) - NicolaCorona3 : RT @Swanito75: Confermata la presenza di Elisabetta Gregoraci a #Sanremo che in un monologo di mezz’ora ci parlerà di ricostruzione unghie. - Maryyy_p : RT @Swanito75: Confermata la presenza di Elisabetta Gregoraci a #Sanremo che in un monologo di mezz’ora ci parlerà di ricostruzione unghie. -