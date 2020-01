Ecco da chi si rifugeranno Meghan ed Harry - (Di martedì 14 gennaio 2020) Novella Toloni Dallo storico vertice di Sandringham sono emersi alcuni punti chiave che dovranno essere seguiti per permettere ai duchi di Sussex di prendere le distanze dalla famiglia reale, tra questi anche le disposizioni sulla loro nuova dimora Il vertice di Sandringham si è concluso con una "fumata bianca". La regina Elisabetta II ha dato il suo benestare a Harry e Meghan, che ora potranno avere una vita da indipendenti lontano - o quasi - dalla famiglia reale. L'atteggiamento di apertura mostrato da Sua Maestà evidenzia il lato più futurista della monarchia inglese, ma non deve distogliere l'attenzione dai diktat che saranno imposti ai duchi di Sussex. Un po' come si fa con il bastone e la carota, la sovrana ha assecondato le volontà del principe Harry e di sua moglie Meghan Markle di prendere le distanze dalla royal family ma ad alcune condizioni (sei, secondo i ... Leggi la notizia su ilgiornale

