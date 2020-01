È ora disponibile Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack (Di martedì 14 gennaio 2020) KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore GUST Studios sono felici di annunciare che Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack è ora disponibile per Nintendo Switch™, PlayStation®4 e Windows PC tramite Steam®. La trilogia amata dai fan include: Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk DX, Atelier Escha & Logy: Alchemists of the Dusk Sky DX e Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea DX, e questi titoli sono venduti singolarmente o raggruppati in un 'Deluxe Pack' speciale contenente tutti e tre i giochi a un prezzo scontato.Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk DX è il primo titolo della serie. Ambientato nel mondo di Dusk: un continente ormai in deterioramento che in passato aveva conosciuto il grande potere dell'alchimia. Giocando nei panni di una giovane erborista, Ayesha Altugle, i giocatori intraprenderanno un viaggio per imparare i segreti dell'alchimia e dei fiori luminosi utili a ... Leggi la notizia su eurogamer

