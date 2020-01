Devs, il regista di Ex Machina torna con una miniserie tv sci-fi - (Di martedì 14 gennaio 2020) Niccolò Sandroni Devs, miniserie tv creata da Alex Garland, segue i precedenti lavori del regista e si presenta con un trailer che unisce mistero e tecnologia In arrivo Devs, una miniserie tv ideata da Alex Garland, regista e sceneggiatore di successo in campo fantascientifico ora al debutto con la sua prima serie tv. Devs, la trama Ambientata a San Francisco, Devs svolge la sua storia all’interno della Amys, una compagnia il cui lavoro è incentrato sui computer quantistici, ma che nasconde molto altro nei suoi uffici. All’interno dell’azienda c’è un settore segreto che si occupa di un altrettanto segreto programma chiamato Devs. La situazione precipita quando Sergei, il fidanzato di Lily Chan, una delle dipendenti della Amys, inspiegabilmente decide di suicidarsi. Lily non crede al gesto del fidanzato, avvenuto dopo che questo le aveva fatto visita al lavoro. Decide quindi ... Leggi la notizia su ilgiornale

