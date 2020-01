Cosmi: “Il rigore sul tocco di Iemmello? In un calcio senza Var non sarebbe mai stato fischiato” (Di martedì 14 gennaio 2020) L’allenatore del Perugia, Serse Cosmi, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Napoli al San Paolo. Come ha visto il Napoli? “Credo che sia andato incontro a risultati negativi forse superiori alle proprie colpe ed ai propri difetti. Ho visto subire al Napoli gol assurdi nelle ultime gare, auguro a Rino di avere più fortuna. Non ho visto un Napoli in disarmo”. Sulle impressioni dopo la prima partita alla guida del Perugia: “Ho chiesto delle cose ai ragazzi, avevo la percezione che avremmo affrontato una squadra oggettivamente molto più forte di noi. Avevo chiesto di non avere paura, di tirare fuori delle qualità che ci serviranno nel nostro campionato. Devo dire che nei primi quindici minuti abbiamo messo in campo queste caratteristiche. C’è stato l’episodio del nostro rigore che pensavo potesse riaprire la partita ed ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : Cosmi: 'Il rigore sul tocco di Iemmello? In un calcio senza Var non sarebbe mai stato fischiato' - ilNapolista - sportli26181512 : Cosmi: 'Perugia casa mia, voglio dargli tanto. Lotteremo per la Serie A': Cosmi: 'Perugia casa mia, voglio dargli t… -