Così Trump vuole rilanciare la Nato (Di martedì 14 gennaio 2020) Nel momento peggiore della sua parabola politica, schiacciato tra impeachment e questione iraniana, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di avere un piano per il futuro della Nato, l’alleanza Così bisognosa di esser rianimata dalla morte cerebrale diagnosticata dal lapidario Emmanuel Macron. E in effetti, gli avvenimenti delle ultime settimane nel contorto ginepraio mediorientale, con l’emergere dell’asse turco-russo, sono segno della necessità di ridisegnare non solo l’alleanza atlantica ma la stessa politica estera americana in loco. Da qui l’idea della Natome, acronimo frutto dell’unione tra North Atlantic Treaty Organization e Middle East. La telefonata con Stoltenberg La scorsa settimana, in una conferenza stampa alla Casa Bianca, Trump ha discusso della sua telefonata del giorno prima con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, ... Leggi la notizia su it.insideover

