Convocati Milan per la Spal: subito in lista Begovic e Kjaer (Di martedì 14 gennaio 2020) Convocati Milan: ecco l’elenco scelto da Pioli per la gara di Coppa Italia contro la Spal. subito chiamati Begovic e Kjaer Stefano Pioli ha diramato la lista dei Convocati per la gara di Coppa Italia contro la Spal. Pioli convoca subito Begovic e Kjaer, ultimi arrivati in casa Milan. Ecco l’elenco completo dei rossoneri. PORTIERI Begović, Donnarumma A., Soncin. DIFENSORI Conti, Gabbia, Hernández, Kjaer, Romagnoli. CENTROCAMPISTI Bennacer, Bonaventura, Brescianini, Kessie, Krunić, Paquetá. ATTACCANTI Castillejo, Ibrahimović, Leão, Maldini, Piątek, Rebić, Suso. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

zazoomnews : Milan i convocati per gli ottavi di Coppa Italia contro la Spal: ci sono Begovic e Kjaer - #Milan #convocati… - sportface2016 : i convocati di #MilanSpal di #CoppaItalia -