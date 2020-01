Considerato vero il messaggio su WhatsApp a pagamento da sabato mattina: bufala a gennaio 2020 (Di martedì 14 gennaio 2020) Non sentivamo certo la mancanza della catena riguardante "WhatsApp a pagamento", visto che alcuni utenti considerano vero il messaggio che sta circolando ancora oggi 14 gennaio, a distanza di anni dal nostro ultimo bollettino in merito. Puntuale, nello scorcio iniziale del 2020, il ritorno di un testo che conosciamo quasi a memoria. Eppure, puntualmente qualcuno ci casca, alimentando disinformazione sui social e portandoci a facili conclusioni su una vicenda che dovrebbe essere letta da tutti con maggiore facilità. Cosa dice la nuova catena su WhatsApp a pagamento In particolare, il messaggio in questione ci dice che da sabato mattina avremo nuovamente WhatsApp a pagamento. Non è un caso che il destinatario del messaggio sia invitato a mandare ad almeno venti contatti questo messaggio. Solo così, infatti, a detta del mittente risulterà che l'utente sia un utilizzatore assiduo, ... Leggi la notizia su optimaitalia

