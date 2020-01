Calcio a 5, Serie A 2019-2020: Italservice e Acqua & Sapone volano, ma Rieti non perde il passo (Di martedì 14 gennaio 2020) Oggi è andato in scena il turno infrasettimanale per la Serie A 2019-2020 di Calcio a 5, con tutte le sedici squadre impegnate in poche ore. La diciottesima giornata della massima Serie del futsal si è aperta alle 16:00 con lo scontro playoff tra Feldi Eboli e Meta Catania Bricocity. La battaglia al PalaDirceu si è disputata a viso aperto, con tanta voglia di conquistare tre punti fondamentali per la rincorsa alla postseason, e alla fine è uscito un pareggio tutto sommato giusto che mantiene un punto di margine tra le due contendenti a favore dei ragazzi di Francesco Cipolla. I padroni di casa sono andati in vantaggio nei primissimi minuti, ma nel secondo tempo i siciliani hanno trovato una reazione d’orgoglio impattando il risultato per due volte. Le due fuggitive del campionato non hanno perso il passo, dominando le partite interne. L’Acqua & Sapone ha trovato il ... Leggi la notizia su oasport

marcoardemagni : Stan facendo passare questo episodio come una vergogna pro-Inter. Di fatto al VAR avrebbero visto anzitutto Zapata… - tuttosport : #Juve, è #Rugani il nuovo acquisto per la difesa - tuttosport : #RomaJuve: #CristianoRonaldo, il campione dal cuore d'oro -