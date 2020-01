Buffagni su Di Battista: "Vorrei non perdere il piacere di condividere con lui le difficoltà di governare" (Di martedì 14 gennaio 2020) L'intervista di Stefano Buffagni al Corriere della Sera nasconde una sottilissima, perfida stilettata nei confronti di Alessandro Di Battista. Il sottosegretario al Mise, fedelissimo di Luigi Di Maio a cui non ha lesinato critiche per le scelte "meridionaliste" dei facilitatori del M5s, dice no alle Leggi la notizia su liberoquotidiano

