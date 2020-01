Bollate, incendio in una baracca con volatili: fiamme alte e pompieri in azione | VIDEO (Di martedì 14 gennaio 2020) Devastante incendio in una falegnameria di via Vercelli a Bollate. Sono in azione in questi minuti i pompieri per spegnere il rogo scoppiato nei pressi di un palazzo dalle parti di via Novara. Le fiamme sono ben visibili anche a distanza di decine di metri da Ospite. A bruciare sarebbe una baracca in un giardino. Al suo interno oltre ad attrezzi da lavoro, c’erano anche diversi volatili. Per gli animali non c’è stato scampo. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco sono presenti anche i carabinieri. Ancora ignota la causa del devastante incendio. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

