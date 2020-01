Albero caduto a Roma colpisce un’auto in corsa: donna in ospedale (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma, connubio di fascino eterno e storia millenaria, continua ad attraversare una parabola di decadenza. I cittadini lamentano la scarsa attenzione e l’impacciata efficienza dell’amministrazione comunale. Dal suo insediamento, Virginia Raggi non ha avuto vita facile. Nella giunta manca stabilità e trasparenza. Difficile porre fine al problema dei rifiuti che tappezzano gran parte delle vie Romane. Sembra difficile anche chiudere le buche che causano vittime e feriti. La sicurezza per le strade della Capitale scarseggia. Un Albero caduto a Roma, in Corso Trieste, ha colpito un’auto che stava percorrendo quella strada. È questa l’ultima notizia che aggrava un bilancio già critico. Albero caduto a Roma: una donna ferita L’incidente è avvenuto nel quartiere Nomentano, in Corso Trieste, dove è stata sfiorata la tragedia. Un pino si è spezzato, abbattendosi ... Leggi la notizia su notizie

