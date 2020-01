A Bologna impiantata una protesi stampata in 3D: è la prima volta al mondo (Di martedì 14 gennaio 2020) All’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, seguendo una tecnica innovativa mai usata prima, uno staff di chirurghi ha impiantato a un paziente una caviglia realizzata con una stampante 3D. L’innovazione dell’Istituto ortopedico Rizzoli L’équipe della clinica ortopedica, coordinata dal direttore Cesare Faldini, ha eseguito l’intervento di sostituzione protesica dell’intera caviglia del paziente, un 57enne. L’uomo aveva subito gravi danni all’arto in seguito a un incidente in moto avvenuto nel 2007 ed era considerato non operabile a causa dell’alterazione anatomica della caviglia presentatasi a seguito dell’infortunio. L’operazione, avvenuta il 9 ottobre scorso, è avvenuta grazie a una tecnica innovativa resa possibile dallo sviluppo delle nuove tecnologie. Partendo dalla particolare conformazione assunta dalla caviglia del paziente in seguito all’incidente, i medici hanno ... Leggi la notizia su thesocialpost

