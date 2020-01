Viene espulso e prende a pugni l’assistente dell’arbitro: incredibile episodio nel mondo del calcio [VIDEO] (Di lunedì 13 gennaio 2020) incredibile episodio che si è verificato nel mondo del calcio. Antoine Camilleri, giocatore del Sannat FC, squadra di Malta ha aggredito l’assistente dell’arbitro dopo l’espulsione, un episodio gravissimo che porterà nei confronti del calciatore sicuramente provvedimenti durissimi. Stando a quanto riporta TVM, il calciatore è stato espulso dal direttore di gara Massimo Axisa, poi ha aggredito l’assistente dell’arbitro e solo l’intervento dei compagni ha evitato il peggio. Camilleri ha iniziato ad offendere tutti per poi aggredire con alcuni pugni l’uomo che stava a bordocampo, il signor Andrea Pavia. Il calciatore dovrebbe essere a breve processato e rischia anche la radiazione con il rischio di non poter scendere più in campo oppure una squalifica lunghissima. L'articolo Viene espulso e prende a pugni l’assistente dell’arbitro: ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

