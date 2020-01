Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2020 ore 11:30 (Di lunedì 13 gennaio 2020) Errore: L'attributo resource non è valido. Astral infomobilità di nuovo Buongiorno e ben trovati all’appuntamento con l’infomobilità della Regione Lazio traffico al momento fluido lungo tutte le principali autostrade della Regione sulla via Nettunense code a tratti tra Colle oliva e Montegiove in direzione Cecchina sulla via Casilina Si procede a rilento tra Borghesiana e finocchio nelle due direzioni sulla via Appia ti sta in coda nei centri abitati di Albano Laziale Ariccia e Genzano per il trasporto ferroviario sulla linea alta velocità Roma Firenze la circoLazione al momento è rallentata in direzione della capitale a causa di un inconveniente tecnico alla messa di Rovezzano i convogli viaggiano con ritardi di circa 30 minuti e chiudiamo lamentando che oggi è in programma uno sciopero dei lavoratori della linea bus Roma TPL numerose linee interessate all’agitazione ... Leggi la notizia su romadailynews

