Tim multata dall’Antitrust per pratiche scorrette (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tim multata dall’Antitrust per winback e servizi non richiesti. Sanzione da 4,8 milioni di euro per la compagnia telefonica. ROMA – Tim multata dall’Antitrust. La decisione è stata presa dallo stesso Garante per pratiche scorrette nella promozione di Winback e servizi non richiesti. La comunicazione della sanzione da 4,8 milioni di euro è arrivata dall’Agcom con la compagnia telefonica che ha violato l’articolo 22 del Codice del Consumo. Da giugno 2018 l’azienda non ha fornito informazioni chiare e immediate nella promozione di offerte ‘personalizzate’ winback per i servizi di telefonia mobile rivolte ad ex clienti. Il ‘metodo Tim’ L’Agcom nella nota spiega anche il ‘metodo Tim’. L’azienda contattava tramite call center o sms gli ex clienti. Questi venivano informati solo del piano ... Leggi la notizia su newsmondo

