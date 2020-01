TIM costretta a pagare diversi milioni di euro: arriva l’ennesima multa dell’AGCM (Di lunedì 13 gennaio 2020) TIM beccata ancora una volta in flagrante dall'AGCM con una multa per vari milioni di euro. Ecco tutti quali sono le violazioni rilevate dall'Autorità, l'entità della sanzione e tutti i dettagli in proposito. L'articolo TIM costretta a pagare diversi milioni di euro: arriva l’ennesima multa dell’AGCM proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

NickMurdaca : RT @social_muffin: Dal 25 novembre sono senza linea in studio. TIM, ad ogni chiamata (ormai siamo a 34 contate), adduce una motivazione div… - social_muffin : Dal 25 novembre sono senza linea in studio. TIM, ad ogni chiamata (ormai siamo a 34 contate), adduce una motivazion… -