See 2: Dave Bautista entra nel cast dei nuovi episodi della serie con Jason Momoa (Di lunedì 13 gennaio 2020) L'attore Dave Bautista farà parte del cast di See 2, la serie prodotta per Apple TV+ con protagonista Jason Momoa. See 2 avrà nel proprio cast anche l'attore Dave Bautista, che affiancherà quindi Jason Momoa sul set della serie prodotta per Apple TV+ ambientata in una società distopica. Lo show ambientato in un futuro dove l'umanità ha perso la vista, con l'esclusione di pochissime persone, ha tra i suoi protagonisti anche Alfre Woodard, Hera Hilmar, Sylvia Hoeks e Christian Camergo. Per ora i produttori di See non hanno svelato quale ruolo verrà affidato a Dave Bautista nella seconda stagione dello show ideato da Francis Lawrence. See, la recensione: Jason Momoa sostiene un mondo distopico affascinante, ma imperfetto La serie See, ... Leggi la notizia su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? See 2: Dave Bautista entra nel cast dei nuovi episodi della serie con Jason Momoa - AppleNews_it : RT @3cinematographe: #See - Stagione 2: #DaveBautista si unisce al cast della serie #Apple - 3cinematographe : #See - Stagione 2: #DaveBautista si unisce al cast della serie #Apple -