Se ora i reali hanno paura di un’intervista senza freni di Meghan e Harry (sulle orme di Diana) (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un uragano chiamato HarryUn uragano chiamato HarryUn uragano chiamato HarryUn uragano chiamato HarryUn uragano chiamato HarryUn uragano chiamato HarryUn uragano chiamato HarryUn uragano chiamato HarryUn uragano chiamato HarryUn uragano chiamato HarryUn uragano chiamato HarryUn uragano chiamato HarryUn uragano chiamato HarrySul banco del vertice a Sandringham, Harry e Meghan Markle sarebbero pronti a mettere anche una serie di interviste senza freni da rilasciare alle tv americane. Un punto a favore dei Sussex, fanno sapere i tabloid americani, qualora le trattative non dovessero andare come sperato. Un modo insomma per far pendere l’ago della bilancia dalla loro parte. Una «minaccia implicita», fanno sapere i ben informati. La regina e l’erede Carlo poco amerebbero, infatti, le interviste televisive in cui si parla di loro, ossia della monarchia più celebre al mondo. Finora ... Leggi la notizia su vanityfair

infoitestero : Le dimissioni da reali di Harry e Meghan, il rammarico di William: «Lo proteggevo, ora non posso più farlo» - Italia_Notizie : Le dimissioni da reali di Harry e Meghan, il rammarico di William: «Lo proteggevo, ora non posso più farlo» - flaviocarcasi : Auguro a #Zaniolo di tornare presto a giocare. Non vedo l’ora di vederlo ancora sconfitto sul campo. (Ora concedete… -