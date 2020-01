Sanità: Lo Curto (Udc), ‘no a declassamento ospedale Castelvetrano’ (2) (Di lunedì 13 gennaio 2020) (Adnkronos) – “La fragilità sismica del territorio – aggiunge Lo Curto – è la condizione che rende possibile la deroga e in tal senso è stata formulata la proposta da tutti sottoscritta sabato scorso. Auspico che a Roma i parlamentari Pd e Cinquestelle, che qui in Sicilia sono all’opposizione, agiscano con spiccato civismo affinché la posizione unitaria della politica siciliana trovi accoglimento pieno presso il Ministero della Salute per gli atti consequenziali che dovrà emanare a tutela dell’ospedale di Castelvetrano”. L'articolo Sanità: Lo Curto (Udc), ‘no a declassamento ospedale Castelvetrano’ (2) CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

