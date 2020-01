Rula Jebreal a Sanremo, Meloni: “Caschi blu se fosse andato Giordano” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Giorgia Meloni non sembra aver accolto favorevolmente la decisione della Rai di affidare uno spazio a Rula Jebreal durante il Festival di Sanremo 2020. La giornalista di origini palestinesi pronuncerà infatti un monologo contro la violenza sulle donne. Giorgia Meloni su Rula Jebreal Le leader di Fratelli d’Italia ha spiegato di non aver avuto nulla in contrario se Rula Jebreal fosse andata sul palco dell’Ariston come conduttrice. Quello che l’ha lasciata interdetta è il fatto che le abbiano assegnato “un monologo a spese dei contribuenti, superpagato e senza contraddittorio“. Sul cachet della giornalista, consigliera del Presidente francese Macron sul gender gap, era infatti uscita un’indiscrezione secondo cui il suo ammontare fosse pari a 25 mila euro. Una cifra che, ha continuato la Meloni, se fosse stata data a Mario Giordano per andare a Sanremo ... Leggi la notizia su notizie

repubblica : Oggi su Rep: ???? Rula Jebreal: “Io censurata perché rappresento l’Italia inclusiva e tollerante E questo fa paura” [… - fattoquotidiano : Sanremo, Rula Jebreal: “La Rai voleva che rinunciassi spontaneamente, ho rifiutato. Attacchi partiti da persone vic… - HuffPostItalia : Rula Jebreal: 'Volevano che rinunciassi a Sanremo spontaneamente. Mi sono rifiutata. La mia diversità fa paura' -