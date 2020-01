Rc Auto familiare: come lo sconto diventa rincaro (Di lunedì 13 gennaio 2020) La RC Auto familiare conviene? La norma voluta da M5S consente a un nucleo familiare di assicurare Auto e due ruote usufruendo della migliore classe di merito presente all’interno della famiglia.Una possibilità valida non solo per le nuove polizze, ma anche al momento del rinnovo delle polizze esistenti. L’importante è che non si siano verificati sinistri negli ultimi 5 anni. Di fatto, chi stipula un nuovo contratto solo in caso di acquisto di un veicolo aggiuntivo può utilizzare l’attestato di rischio del titolare ed ereditare, così, la stessa classe di merito. Insomma, una differenza non di così poco conto, tanto che potrebbe portare a un risparmio fra il 30% e il 40% sulle polizze Rc Auto di 42 milioni di veicoli assicurati in Italia. E che sale di più nel caso in cui in famiglia c’è un motorino in 14esima classe e un’Auto in prima. Ma, spiega oggi Il Fatto Quotidiano, l’estensione ... Leggi la notizia su nextquotidiano

