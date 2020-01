Problemi a Roma e a Firenze, giornata nera per il trasporto ferroviario (Di lunedì 13 gennaio 2020) Guasto a Roma Termini e Problemi alla stazione di Firenze Campo Marte, giornata nera per il trasporto ferroviario. Treni in ritardo e disagi per i passeggeri. giornata nera per il trasporto ferroviario. I Problemi sono iniziati nelle prime ore della mattina a causa di un guasto tecnico alla stazione di Roma Termini. I treni hanno accumulato ritardi fino a sessanta minuti e la situazione è tornata alla normalità solo dopo le nove. Sempre nel corso della mattinata nuovi Problemi hanno interessato la stazione di Firenze, alle prese con un problema alla linea. Guasto a Roma Termini, traffico ferroviario in tilt Stando alle informazioni raccolte, a Roma Termini un guasto avrebbe interessato il sistema che si occupa dell’assegnazione del numero di ingresso ai treni. I Problemi sono iniziati poco prima delle sette del mattino e sono stati risolti dai tecnici solo intorno alle ... Leggi la notizia su newsmondo

