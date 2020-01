Pioggia di carote dagli elicotteri per aiutare i canguri intrappolati negli incendi in Australia (Di lunedì 13 gennaio 2020) carote lanciate da elicotteri in Australia: l’operazione per salvare i canguri dagli incendi Per portare in salvo gli animali colpiti dagli incendi in Australia, il governo federale del New South Wales ha messo in funzione le eliche degli elicotteri e ha iniziato a calare carote e patate dal cielo. canguri, wallaby delle rocce, koala, e alcune delle specie animali che si trovano tra i roghi sono infatti in via di estinzione e i vigili del fuoco stanno tentando di tutto per assicurare la loro sopravvivenza. Il lancio di carote e patate dagli elicotteri è parte dell’operazione “Operation Rock Wallaby“ che ha come obiettivo quello di salvare proprio la popolazione marsupiale dello Stato dell’Australia sud orientale. Secondo il comunicato dei media governativi, quintali di patate dolci e carote sono stati lasciati cadere in 11 diverse colonie di wallaby dalla ... Leggi la notizia su tpi

