Patrick Stewart: “Ai tempi di Brexit and Co., Star Trek: Picard può portare un po’ di ottimismo” (Di lunedì 13 gennaio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=QvKBeOKvblI “Da parte dei fan c’è molta aspettativa, ma soprattutto molta sorpresa, dato che avevo detto che per me quel capitolo era chiuso”: esordisce così Patrick Stewart, lo straordinario attore britannico che lo scorso novembre al Lucca Comics and Games ha parlato del suo prossimo progetto, Star Trek: Picard, la serie che dal 27 gennaio debutterà su Amazon Prime Video. Stewart riprenderà il ruolo di Jean-Luc Picard, il capitano della mitica Enterprise che vediamo però circa 20 anni dopo la conclusione del ciclo di Star Trek: Next Generation, serie e film che lo avevano visto originariamente protagonista. L’attore aveva più volte ribadito di non voler ritornare in quel ruolo: “Però, questa opportunità era irresistibile, perché permetteva di vedere ciò che non si poteva nemmeno immaginare anni fa, quando Next Generation finì e parte dell’esistenza di ... Leggi la notizia su wired

