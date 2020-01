Paolo Becchi, aria di svolta: "Comincio a crederci anche io". Salvini e referendum, reazione a catena (Di lunedì 13 gennaio 2020) Perché Matteo Salvini sta battendo palmo a palmo tutti i paesi dell'Emilia Romagna, con una energia instancabile e eroica? Ma è chiaro. La periferia vincerà sul centro. Se Salvini vince in Emilia Romagna crolla tutto. E se la Corte subito dopo ammette il referendum abrogativo si va di corsa alle ele Leggi la notizia su liberoquotidiano

Gandalf1948 : RT @Angie95485992: Io lo amo?? Oddio, no eh?? Paolo Becchi, aria di svolta: 'Comincio a crederci anche io'. Salvini e referendum, reazione a… - Angie95485992 : Io lo amo?? Oddio, no eh?? Paolo Becchi, aria di svolta: 'Comincio a crederci anche io'. Salvini e referendum, reazi… - Pierfanze208 : RT @pbecchi: Forse ci siamo dimenticati che per la prima volta nella storia della Repubblica è stato nominato ministro dell‘ università un… -