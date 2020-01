Oscar 2020, nomination: Joker davanti a The Irishman, 1917 e Tarantino (Di lunedì 13 gennaio 2020) Oscar 2020, annunciate tutte le nomination: Joker corre per 11 statuette, davanti a The Irishman, 1917 e C’era una volta a Hollywood. Sarà una sfida apertissima quella per gli Oscar 2020, la cui consegna è prevista domenica 9 febbraio. Oggi la Academy di Hollywood ha annunciato le nomination e ci sono poche sorprese. Forse la … L'articolo Oscar 2020, nomination: Joker davanti a The Irishman, 1917 e Tarantino è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

